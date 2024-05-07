Главу МИД Абхазии отправили в отставку Бжания освободил от должности главу МИД Абхазии

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Инал Ардзинба

Президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности министра иностранных дел Инала Ардзинбу, следует из указа главы государства. Исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба.

Освободить Ардзинбу Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазии, — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин сменил полномочного представителя страны при ОДКБ. Посол по особым поручениям МИД РФ Виктор Васильев назначен на эту должность вместо Микаэла Агасандяна. Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности Агасандяна. Оба распоряжения вступают в силу с момента их подписания — 9 апреля.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил от должностей послов республики в четырех странах. Были уволены посол в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрий Мирончик, посол в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев, посол в Германии Денис Сидоренко и посол в Киргизии Андрей Страчко.

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин уволился после высказывания своего сына о Перми. Молодой человек на Бали записал видео, в котором задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?» Уточняется, что молодой человек опубликовал видео с курорта, во время которого продемонстрировал местность вокруг себя и сказал, что пока не планирует возвращаться в родной город.