Глава МЭА Бирол: Россия потеряла одного из стратегических партнеров

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фатих Бирол

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на пресс-конференции в Норвегии заявил, что Россия потеряла одного из стратегических партнеров. По его словам, страна потеряла большое доверие среди покупателей во всем мире и не выиграет в энергетической битве, передает «Газета.Ru».

Россия, вероятно, увеличит сжигание газа в ближайшие месяцы по мере заполнения газовых хранилищ страны, — сказал Бирол.

Ранее Бирол призвал руководство Евросоюза готовиться к тому, что Россия полностью прекратит поставлять газ. По его словам, возможно, европейским странам придется приспосабливаться к существованию без топлива уже этой зимой. Он также подчеркнул, что Россия будет использовать поставки газа в качестве одного из рычагов давления на Евросоюз в свете специальной операции на Украине.

Позднее населению и предприятиям Европы предложили топ-5 способов снизить потребление газа. Бирол призвал сделать это как можно скорее. Впрочем, как он заметил, взлет цен и так серьезно снизил темпы потребления газа европейцами, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме».