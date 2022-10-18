Глава МАГАТЭ заявил о желании снова встретиться с Путиным Глава МАГАТЭ Гросси: надеюсь встретиться с Путиным как можно скорее

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также выразил надежду, что встреча состоится «как можно скорее», сообщает РИА Новости.

Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее, — ответил Гросси на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, достижение до конца 2022 года соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС выглядит возможным. Гросси еще раз назвал «очень хорошим диалогом» разговоры на прежних встречах с Путиным и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать, — подчеркнул Гросси.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что никто в мире не хочет ядерной катастрофы. Это заявление он сделал после беседы 11 октября с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, темой которого стала напряженная обстановка вокруг Запорожской АЭС.