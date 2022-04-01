Глава МАГАТЭ заявил, что Россия подтвердила отвод сил с ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что представители РФ в ходе встречи в Калининграде подтвердили информацию о том, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Украина проинформировала МАГАТЭ, что все российские силы покинули Чернобыльскую АЭС, и официальные лица России подтвердили это в ходе сегодняшней встречи в Калининграде. Украина до сих пор не сообщила о какой-либо ротации персонала на Чернобыльской АЭС с 20-21 марта, — сказал Гроссии.

Также сообщается, что глава МАГАТЭ намерен как можно скорее возглавить миссию агентства п помощи и поддержке Чернобыльской станции. Это будет первая из «серии миссий по ядерной безопасности на Украине».

Ранее Гроссии заявил, что Киев сообщил МАГАТЭ о том, что российские силы якобы передали управление Чернобыльской АЭС украинскому персоналу. По информации украинской стороны, две колонны российских военных направились в сторону Белоруссии, ещё одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.

Позднее глава МАГАТЭ в Калининграде встретился с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачёвым и рядом высокопоставленных чиновников для обсуждения ситуации вокруг ЧАЭС.

Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС 12 марта. Тогда украинская сторона отправила уведомление в МАГАТЭ. В ответ гендиректор Гросси призывал к обеспечению безопасности ядерных объектов на фоне начала военной спецоперации. Он опасался ядерного заражения местности.