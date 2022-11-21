Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин знает все детали происходящего на Запорожской АЭС. Российский лидер хорошо знает и сам объект, отметил он в беседе с CBS.
Он [Путин] знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо, — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
Гросси добавил, что эксперты агентства выполняют задачи на станции беспрепятственно. Он также опять заявил о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности, чтобы не допустить ядерную катастрофу, которая пока существует из-за продолжающихся обстрелов.
В настоящее время ситуация в районе станции, по мнению Гросси, «беспрецедентна во многих отношениях».
Ранее Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По данным экспертов МАГАТЭ, 19 и 20 ноября на площадке станции произошли взрывы. Гросси назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».