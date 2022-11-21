Глава МАГАТЭ заявил, что Путин осведомлен о положении дел на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: Путин осведомлен о положении дел на Запорожской АЭС

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин знает все детали происходящего на Запорожской АЭС. Российский лидер хорошо знает и сам объект, отметил он в беседе с CBS.

Он [Путин] знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо, — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что эксперты агентства выполняют задачи на станции беспрепятственно. Он также опять заявил о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности, чтобы не допустить ядерную катастрофу, которая пока существует из-за продолжающихся обстрелов.

В настоящее время ситуация в районе станции, по мнению Гросси, «беспрецедентна во многих отношениях».

Ранее Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По данным экспертов МАГАТЭ, 19 и 20 ноября на площадке станции произошли взрывы. Гросси назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».