Глава МАГАТЭ удивился знаниям Путина о Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: президент России Путин является уверенным и знающим человеком

Фото: kremlin.ru

Рафаэль Гросси и Владимир Путин

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что был удивлен знаниями президента России Владимира Путина о Запорожской АЭС и ситуации вокруг нее. Российский лидер уверен в своих действиях, отметил он в беседе с телеканалом Telefe.

Он очень уверенный в том, что он делает. <...> Меня поразило его детальное знание [Запорожской] АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности, — рассказал Гросси.

Глава МАГАТЭ встречался с российским президентом 11 октября. Тогда Путин заявил, что Москва открыта к решению всех вопросов, которые возникают вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил, что хочет снова встретиться с Владимиром Путиным. Он также выразил надежду, что встреча состоится «как можно скорее». Октябрьский разговор с Путиным Гросси назвал «очень хорошим диалогом».