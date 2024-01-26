Глава МАГАТЭ собрался посетить Украину и Россию Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС, Украину и РФ в ближайшие 10 дней

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что в ближайшее время он намерен посетить «Запорожье, Киев и Россию». По его словам, сказанным по итогам брифинга в СБ ООН, это произойдет в ближайшие десять дней.

Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России, — сказал Гросси.

Он отметил, в Москве планирует провести «политический и технический диалог», а в ходе визита на Запорожскую АЭС намерен встретиться с представителями Росавтома, управляющими объектом. Гроссии также указал, что будет руководить в Запорожье 16-й ротацией персонала и лично пронаблюдает, как персонал справляется с проблемой снабжения АЭС водой.

Глава МАГАТЭ предупредил, что утрата электроснабжения на ЗАЭС чревата отключением систем охлаждения реакторов и дальнейшим выбросом радиоактивного материала. Возможное развитие событий он сравнил с Чернобылем и Фукусимой. При этом известно, что за последние два года станция сталкивалась с утратой внешнего электроснабжения восемь раз.

Ранее сообщалось, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Отмечается, что боеприпасы найдены в закрытой зоне, недоступной для оперативного персонала станции.

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. Речь о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре. Также требуется сформировать порядок действий ответственного персонала.