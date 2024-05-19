Глава МАГАТЭ раскрыл, когда назовет виновника обстрелов ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС при наличии доказательств

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Международное агентство по атомной энергии раскроет виновников обстрелов Запорожской атомной электростанции, когда получит возможность независимо подтвердить эту информацию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что его уже спрашивали об этом, однако назвать ответственных за атаки сложно, поскольку беспилотники могут быть запущены с любого направления.

Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. <...> Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности, — заявил Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что если кто-то из инспекторов предоставит ему сведения об источнике атак на Запорожскую АЭС, он будет обязан обнародовать эту информацию. Однако в текущих условиях это «несколько затруднительно». Гросси также выразил надежду, что новых ударов по станции не будет.

Ранее гендиректор МАГАТЭ рассказал о планах посетить Украину. По словам Гросси, он съездит в страну после визита в Россию.