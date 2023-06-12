Глава МАГАТЭ поехал на Украину Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским и посетит Запорожскую АЭС

Фото: Li Xiaopeng/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в своем Twitter, что отправился на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Руководитель агентства добавил, что в рамках поездки также представит план ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС и посетит Запорожскую АЭС.

Еду на Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию команды эксперт МАГАТЭ, — написал Гросси.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС продолжает осуществлять забор воды из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Также в международном агентстве отметили падение уровня воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, опустившегося с 17 метров до 11,27 метра.

Зеленский ранее заявил, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование причин разрушения плотины Каховской ГЭС. По словам президента Украины, генпрокурор страны Юрий Луценко в первый же день после катастрофы направил соответствующее обращение с просьбой расследовать ЧП. Представители МУС уже посетили подконтрольную Киеву часть Херсонской области.