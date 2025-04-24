«Раньше было немыслимо»: в МАГАТЭ предупредили о возросших угрозах ЗАЭС Глава МАГАТЭ: возле ЗАЭС почти каждый день идут боевые действия

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Регулярные боевые действия вблизи Запорожской атомной электростанции создают серьезную угрозу ее ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводит пресс-служба агентства. Он добавил, что текущая ситуация не может считаться стабильной с точки зрения безопасности атомного объекта, так как боевые действия рядом с ЗАЭС идут практически ежедневно.

То, что раньше было практически немыслимо — свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта, — стало практически ежедневным явлением и обычной частью жизни крупнейшей в Европе атомной электростанции, — сказал Гросси.

Как отметил руководитель агентства, в последнее время инспекторам МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, неоднократно приходилось укрываться в защищенных помещениях из-за боевых действий поблизости. Один из таких инцидентов был связан с угрозой со стороны беспилотников.

Ранее стало известно о возможном варианте урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС. Согласно предлагаемому сценарию, территории в районе атомной станции могут получить нейтральный статус под контролем США. Однако конкретные параметры, границы зоны и формат американского присутствия остаются неизвестными.