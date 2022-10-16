Глава МАГАТЭ Гросси: никто не хочет ядерной катастрофы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Никто в мире не хочет ядерной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Это заявление он сделал после беседы с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, темой которого стала напряженная обстановка вокруг Запорожской АЭС.

Никто не хочет ядерной катастрофы, никто, — подчеркнул Гросси.

Ранее Путин на встрече с Гросси рассказал, что в последнее время атомная деятельность стала чересчур политизированной. Он выразил надежду, что благодаря совместным с МАГАТЭ усилиям подобную риторику удастся снизить. Также президент России подчеркнул, что рад видеть руководителя МАГАТЭ в Москве, несмотря на разногласия в видениях проблемы, и высказался о готовности обсудить все накопившиеся вопросы касательно атомной деятельности.

11 октября советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что подача электричества на Запорожскую АЭС для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередачи. В то же время говорить о полноценном запуске станции, по его словам, преждевременно, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.