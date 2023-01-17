Глава МАГАТЭ сообщил о запуске миссии на Ровенской АЭС

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Атомная электростанция

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter сообщил, что миссия экспертов агентства размещена на Ровенской АЭС на Украине. По его словам, в ближайшие дни специалисты МАГАТЭ прибудут на все АЭС страны.

Еще больше экспертов МАГАТЭ прибыли на Украину. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут команды на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную угрозу во время продолжающегося конфликта, — сказал Гросси.

В конце декабря генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси провели переговоры в здании госкорпорации на Ордынке в Москве, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС. В результате переговоров стороны отметили «существенную близость позиций» по проекту декларации о создании зоны безопасности станции. Консультации продолжатся для выхода на итоговый текст в максимально сжатые сроки.