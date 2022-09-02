Глава МАГАТЭ: физическая целостность ЗАЭС нарушена из-за обстрелов Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Глава международной организации добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС всё, что планировала. Гросси подтвердил, что на объекте будет установлено постоянное присутствие из двух инспекторов. В настоящее время на ЗАЭС работают шесть представителей МАГАТЭ.

В результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской атомной электростанции нарушена, — сообщил Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что присутствие представителей организации на ЗАЭС согласована как с российской, так и с украинской сторонами и отметил, что на объекте предстоит проделать большой объем работ.

Ранее Гросси заявлял, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но намеренно или случайно, не было известно.

На Запорожской АЭС работает один энергоблок, выдавая 60% мощности, рассказал ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. После обстрела ВСУ станции утром 2 сентября он был остановлен из-за повреждения линий выдачи мощности.

Он добавил, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отразила в протоколе все показанные ей объекты на станции, а также зафиксировала все факты обстрелов ЗАЭС. По мнению Балицкого, у специалистов делегации не осталось вопросов к работе станции.