https://static.news.ru/photo/b4d2dc2e-39ed-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Бернар Арно Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор французской транснациональной компании по производству и торговле предметами роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно в 2020 году вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Состояние 70-летнего Арно и его семейства в настоящее время составляет $117 млрд. Руководителю компании удалось обогнать главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $115,6 млрд. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд.

По данным Forbes, впервые Арно возглавил список самых богатых бизнесменов планеты в декабре 2019 года. Тогда за день его состояние выросло на $1,8 млрд — до $109,6 млрд. Безоса он обогнал на $100 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году руководитель Louis Vuitton Moet Hennessy, самый богатый человек Европы Бернар Арно, потерял $4,8 млрд. Это произошло из-за новостей о готовности американских властей повысить пошлины на товары из Франции.