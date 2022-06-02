Глава ЛНР рассказал о мечте и цели республики Глава ЛНР Пасечник назвал вхождение в состав России целью и мечтой республики

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала «Россия 24», что мечта и конечная цель республики — вхождение в состав РФ. По его словам, в последние недели возрос интерес к республике со стороны представителей бизнеса и политиков из России.

Наша цель, наша мечта — это та задача, которую мы ставили с 2014 года: конечно же, стать частью РФ, — заявил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что в сторону республики в последние недели идет активное движение бизнеса и экoномики России, а также политиков, чтобы, по словам Пасечника, «ознакомиться с экoномикой, посмотреть на наше общественно-политическое устройствo».

Ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что около 10 стран проявляют интерес к развитию отношений с республикой в различных форматах, включая установление дипотношений. По его словам, диалог между ЛНР и иностранными государствами идёт на разных уровнях. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно страны проявляют интерес к республике.

21 февраля Денис Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.