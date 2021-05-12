Глава ЛНР пообещал дать Киеву отпор, «которого он не ожидает»

https://static.news.ru/photo/ca4e03b8-b36c-11eb-a4f1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: lifelug.su

Отпор, которого Киев не ожидает, способна дать украинским силовикам Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом журналистам заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт РИА Новости.

По словам Пасечника, в настоящее время ведомство представляет собой уже совсем не то ополчение, каким было в 2014 году, и способно выполнять задачи любой сложности.

Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слаженны. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен, — заявил руководитель непризнанной республики.

Пасечник также отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться стабильно напряжённой.

Продолжаются обстрелы наших территорий... Но сказать, что эскалация в военном отношении ещё более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно, — сказал глава ЛНР.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт на Украине является «самой настоящей гражданской войной». По его словам, жители Донбасса не согласились, что «доминирующим началом должен быть фашизм», что надо забыть русский язык и прекратить дружить с Россией.