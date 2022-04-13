Глава ЛНР Пасечник запретил деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник принял решение запретить деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики, сообщил он в своём Telegram-канале. Согласно решению, до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы ЛНР.

Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года, — заявил Пасечник.

Орган был созван восемь лет назад для фиксации нарушения Киевом Минских соглашений. Однако, по словам Пасечника, миссия не справлялась со своей задачей, за что снискала славу «слепого наблюдателя». По его словам, в течение восьми лет орган никак не повлиял на украинскую сторону и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Аналогичное решение 13 апреля приняли власти ДНР, которые также дали сотрудникам миссии покинуть республику до 30 апреля. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей.

Ранее российские военные пришли к выводу, что миссия ОБСЕ на Украине могла направлять ВСУ данные о расположении сил Народной милиции ДНР. В качестве доказательств приводятся найденные технические устройства для взаимодействия между организацией и украинскими военными.