Глава Кубы передал Путину привет Президент Кубы Бермудес передал привет Путину через Лаврова

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздоровался с российским президентом Владимиром Путиным через главу МИД РФ Сергея Лаврова, следует из публикации кубинского лидера в соцсети Twitter (X). Политик подчеркнул, что передал коллеге «искреннее приветствие».

Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, через которого передал искреннее приветствие президенту Владимиру Путину. <...> Мы обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, и по актуальным вопросам международной повестки дня, — отметил в публикации кубинский президент.

Ранее Лавров на правительственном часе в Госдуме заявил, что попытки стран Запада создать «санитарный кордон» вокруг России потерпели крах. По его словам, Россия достигла взаимопонимания со странами так называемого Глобального Юга, а также со странами Глобального Востока. При этом даже западные политики все чаще признают, что Россию так и не удалось изолировать, указал Лавров.

Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что страны Запада еще не исчерпали потенциал для враждебных действий. Они продолжат давить на Москву, используя арсенал инструментов гибридной войны. В частности, они могут попытаться оказать давление в экономической, культурной, спортивной и информационной сферах, предположил министр.