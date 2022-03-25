Глава крымского парламента: юго-восток Украины станет Новороссией

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил на своей странице во «ВКонтакте», что на территории нынешних областей юго-восточной части Украины может образоваться Новороссия. Он допустил вероятность объединения центральной и западной частей этой страны в Малороссию, которая могла бы в статусе нейтралитета и невхождения в НАТО существовать в рамках достигнутого компромисса между Россией и Западом.

Константинов подчеркнул, что Украины как государства, которое существовало на протяжении последних 30 лет, быть не должно.

Думаю, организация жизни по старорусским лекалам — самая оптимальная форма. А это значит, что на политической карте должна появиться Новороссия, которая займёт весь юго-восток бывшей Украины, — заявил спикер парламента.

По его словам, государственный проект Украина несёт угрозу не просто локального конфликта, а биологической и ядерной катастрофы.

Денацифицировать Украину и уйти — слишком опасно, возможен националистический рецидив, — заявил Константинов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Польша хотела бы обосноваться на западной территории Украины. Он пояснил, что польские власти заявили о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину. Главной целью этой группы, по мнению поляков, станет оказание гуманитарной помощи.

По словам Лаврова, возможно, власти Польши «хотят во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться». У них такие мысли витали и не только мысли в прошлом, добавил министр.

Немецкие власти выступили против предложения об отправке натовских миротворцев на Украину. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные Альянса не будут отправлены в эту страну, и это уже не раз озвучивалось.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также ответил на инициативу Польши отказом.