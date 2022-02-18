Глава контрразведки МИ-5 заявил о вмешательстве в дела Британии извне
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:46, 19 февраля 2022
Фото: pixabay
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Глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что случаи шпионажа и попытки вмешательства в дела страны участились за последние несколько лет. Он отметил, что раньше эксперты его ведомства рассматривали угрозу терроризма в качестве основной. По его словам, угроза исходит от многих стран с авторитарными режимами, сообщает Daily Mail.
На протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств, — рассказал Маккаллум.
Он добавил, что другие государства пытаются оказать влияние на британскую «экономику, демократию, общество».
Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что американские разведывательные службы оконфузились в третий раз за последние десятилетия из-за «вторжения» России на Украину. Политик напомнил про оружие массового поражения в Ираке, а также про провальный вывод войск США из Афганистана. Запад неоднократно обвинял Россию в подготовке военной операции против Украины, несмотря на отсутствие прямых доказательств. В Москве отвергают все обвинения и обвиняют западные страны в «раздувании истерики».