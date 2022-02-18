Глава контрразведки МИ-5 заявил о вмешательстве в дела Британии извне

Фото: pixabay

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение украинского лидера Владимира Зеленского покинуть страну для участия в конференции в Германии в разгар кризиса на востоке Украины. Он назвал его не самым «мудрым» выбором. Несмотря на это, он добавил, что в конечном счёте решение принимать именно Зеленскому, сообщает РИА Новости.

Это может не быть мудрым выбором, но это его решение, — заявил Байден. Президент США отметил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что...