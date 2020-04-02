Глава комитета врачей ЕС не верит данным Китая по больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/9c6ce7e4-74d3-11ea-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

В точности цифр по количеству заражённых и умерших от коронавируса, которые предоставляет Китай, усомнился председатель Постоянного комитета европейских врачей профессор Франк Ульрих Монтгомери.

Он назвал их цифры бессмыслицей и отметил, что китайские власти сознательно предоставляют данные, которые не соответствуют действительности.

Но наши цифры — тоже бессмыслица, потому что никто не знает точных цифр. Но есть разница — мы думаем, что китайцы сознательно дают нам неверные цифры, поскольку у нас просто нет лучших, — пояснил Монтгомери.

При этом глава комитета врачей ЕС похвалил усилия Германии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которые предпринял министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передаёт «Интерфакс».

Уже в середине января Шпан с помощью своих консультантов понял, что именно на нас надвигается, и начал очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией и готовить больницы и врачей, — сказал Монтгомери.

Он считает, что ФРГ сегодня находится в состоянии максимальной готовности к пандемии COVID-19.

Сейчас в мире более 937 тысяч заболевших, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались. В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как писал NEWS.ru, в Китае за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 человек. Также было зафиксировано 35 новых ввозных случаев заражения инфекцией.