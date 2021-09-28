Глава Комитета начштабов ВС США указал на связь талибов с «Аль-Каидой»

Радикальное движение «Талибан» до сих пор не разорвало связь с террористической группировкой «Аль-Каида» (обе организации запрещены в РФ). Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС 28 сентября. Он отметил, что «Талибан» остаётся террористической организацией.

У меня нет иллюзий, с кем мы имеем дело. Ещё предстоит выяснить, сможет ли «Талибан» консолидировать власть, или же страна расколется на части в результате последующей гражданской войны, — приводит слова Милли ТАСС.

Ранее сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Майк Уолтз направили госсекретарю США Энтони Блинкену документ с просьбой признать движение «Талибан» террористической организацией. Политики указали на необходимость пресечь деятельность талибов и заморозить активы Афганистана на территории США. Они также призвали Белый дом использовать авторитет и влияние, чтобы не допустить иностранного финансирования афганских боевиков.

Данные по оценке угроз нацбезопасности от представителей американских спецслужб свидетельствуют о том, что в случае сохранения талибами власти в Афганистане «Аль-Каида» сможет восстановить потенциал для организации террористических актов на территории США через один-два года.