Глава Казахстана поручил создать группу для расследования событий в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных указаний в связи со вспыхнувшими в стране беспорядками. Он поручил создать следственную группу, которая сможет оперативно выявить причину массовых беспорядков, а также вычислит виновных с тем, чтобы привлечь их к уголовной и административной ответственности, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных, — говорится в сообщении.

Накануне в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения сроком до 19 января. Причиной стали вспыхнувшие протесты в стране. Источником конфликта между народом и государством послужили завышенные цены на газ. Правительство пошло на уступки и снизило цену на топливо до 50 тенге. Однако протестующие на этом не остановились и продолжили протесты.

Беспорядки распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории Казахстана. С 4 января они продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Президент Казахстана порекомендовал гражданам Мангистауской области, вышедшим на митинг, проявить готовность к диалогу. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив от этой должности экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть примет самые суровые меры наказания, и пообещал в ближайшее время «выйти с новым пакетом предложений».

Ранее сообщалось о проведении под руководством Токаева первого заседания Совбеза, на котором глава государства назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности страны», добавив, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.