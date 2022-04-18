Глава Калининградской области исключил закрытие границы с Литвой

Литва не может закрыть границу с Калининградской областью в одностороннем порядке, заявил глава региона Антон Алиханов. По его словам, Вильнюс предлагал включить данную меру в очередной пакет санкций, нов Евросоюз сделал исключение для транзита через Калининград, сообщает РИА Новости.

Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать, — сказал Алиханов.

Он назвал разумным решение ЕС оставить транзит. Губернатор добавил, что Евросоюз пока соблюдает эти соглашения, но складывается ощущение, «что про право они уже забыли давно».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко оценил возможную блокаду Калининградской области. Он назвал такой шаг «игрой с огнём» и выразил надежду на то, что в Европе это понимают.

Вопрос «блокады Калининграда» возник после того, как страны Балтии заявили о намерении перекрыть железную дорогу и закрыть границы для российского транзита. Калининград, не имеющий сухопутной границы с остальной частью страны, снабжается из России либо морским путём, либо транзитом через литовскую территорию, либо по воздуху.