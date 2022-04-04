Банк JPMorgan может потерять $1 млрд из-за спецоперации России на Украине

Один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase может потерять $1 млрд в результате последствий спецоперации России на Украине. Соответствующее мнение изложил в письме акционерам глава финансово-кредитной организации Джеймс Даймон, сообщает Reuters.

США должны быть готовы к разрастанию кризиса на Украине и непредсказуемым последствиям. Мы будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, — приводит слова Даймона агентство.

Кроме того, аналитики JPMorgan посчитали, что санкции против России сократят ВВП страны на 12,5%, что является худшим экономическим показателем после дефолта 1998 года. При этом рост экономики Европы сократится, составив 2% вместо прогнозируемых 4,5%. У США рост экономики снизится с 3 до 2,5%.

Западные банки начали процесс блокировки платежей со стороны российских компаний при погашении их валютных долгов. Причиной называются санкции против их акционеров. В связи с отказом финансовых организаций в приёме платежей по евробондам и кредитам российские предприятия оказались под угрозой возможного техдефолта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю. Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия».