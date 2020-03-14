Президент Израиля Реувен Ривлин на фоне ситуации с коронавирусом выступил за скорейшее формирование правительства по итогам выборов, которые состоялись 2 марта.
Глава государства подчеркнул, что полномочиями создавать кабмин обладает только кнессет (парламент).
Любой, кто следит за новостями, понимает, что пришло время испытаний. Я прошу всех, кто придёт сегодня сюда [на консультации], осознать, что цель состоит в скорейшем формировании правительства, — отметил он.
Ривлин допустил, что для выполнения данной задачи могут потребоваться временные соглашения между партиями на период в несколько месяцев,
Канцелярия израильского лидера 9 марта сообщила, что из-за распространения коронавируса консультации с парламентскими фракциями будут длиться только 15 марта, а время, отведённое для представителей каждой из партий, сократится. Президент должен поручить формирование кабмина одному из депутатов до конца дня 17 марта.
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