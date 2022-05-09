Глава Херсонской области заявил об отсутствии планов объединения с Крымом

Планов объединения Херсонской области и Крыма нет, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо. В беседе с ТАСС он заявил об отсутствии планов по изменению административно-территориального устройства Херсонской области.

Может быть, — это моё предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдёт Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью. Планов её изменения административно-территориального устройства нет, — сказал он.

Сейчас, по словам Сальдо, власти занимаются созданием налоговой системы, они ориентируются на опыт Крыма, ДНР и ЛНР. Он также указал, что в будущем система управления областью будет соответствовать модели российского региона.

Ранее Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.