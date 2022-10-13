Глава Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

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Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Харькове слышны взрывы. Он обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях. Руководитель региона отметил, что по городу наносятся ракетные удары.

Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! — написал Синегубов.

Также сообщается, что в нескольких районах города пропало электричество.

Администрация области ранее сообщила, что работы по восстановлению электроснабжения для жителей региона займут до двух недель.

Днем 13 октября в Запорожье также прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу. Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что на окраинах города, подконтрольного Киеву, были слышны взрывы.

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей проследовать в укрытия.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.