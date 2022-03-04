Глава Госдепа заявил, что экономика России находится в свободном падении

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономика России находится в свободном падении. Он добавил, что если этот процесс входил в планы российского президента, то он работает. По его мнению, эффект, оказанный санкциями на экономику России, превзошёл все ожидания, сообщает «Коммерсант».

Экономика России находится в свободном падении. Если это план Путина, то он работает, — рассказал Блинкен.

Он добавил, что США оставляют открытой для России «дверь для диалога и дипломатии». По его словам, НАТО не ищет военной конфронтации с Москвой, но Альянс готов защищать «каждый дюйм» своей территории.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее сообщила, что среди стран G7 есть согласие на необходимость отказываться от российского газа. Она добавила, что главная цель — подрыв российской экономики. Она также выразила в очередной раз свою поддержку Киеву.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день». Но подчеркнул стремление к быстрому сокращению закупок.