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Сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки. Сам бывший глава страны Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял по силовикам, штурмовавшим его дом.

Он был одним из смелых бойцов. <...> Он был ранен из снайперской винтовки. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку, — приводит 24.kg слова главы Государственного комитета...