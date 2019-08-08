Действующий глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил о намерении уйти в отставку после неудачной попытки задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
На экстренном заседании парламента 8 августа. Опумбаев взял вину на себя за столкновения у резиденции Атамбаева 7 августа.
Можно было задействовать все три с половиной тысячи бойцов, и такого не было бы… Они были без оружия, они бы обеспечили безопасность спецназа, и все было бы нормально, — сказал Опумбаев.
По его словам, он уже сообщил о желании покинуть свой пост президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, информирует киргизское издание
При штурме 7 августа погиб боец спецназа Усен Ниязбеков. По факту убийства бойца спецподразделения «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) МВД Киргизии возбудило уголовное дело.
По последним данным, силовики снова штурмуют резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.