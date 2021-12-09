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Глава Генштаба ВС РФ: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

13:02, 09 декабря 2021
Глава Генштаба ВС РФ: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Он также назвал ложью сообщения западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, пишет ТАСС.

Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов, — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в результате и без того напряжённая обстановка в регионе только накаляется. В то же время, комментируя заявления западных СМИ, глава Генштаба отметил, что Россия не намерена вторгаться на Украину, а перемещения войск внутри границ РФ не требуют уведомления зарубежных государств.

Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика, — пояснил Герасимов.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по данным источников издания, Россия готовит в начале 2022 года. Сроками нападения названы конец января — начало февраля.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова, опровергла информацию, опубликованную немецким таблоидом, назвав её пропагандой, замешанной на идеологии.

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