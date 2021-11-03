Глава Генштаба Украины рассказал о новом применении беспилотников Bayraktar

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Советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности. Сейчас счёт идёт уже на сотни тысяч долларов, отметил дипломат в интервью RTVI.

Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли, — пояснил Кошелев. Он напомнил, что конфискованы были шесть объектов. Мы не...