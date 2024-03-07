Глава Гагаузии рассказала, вернется ли в Молдавию после поездки в Россию Глава Гагаузии вернется в Молдавию, несмотря на попытки запугивания

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Евгения Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале, что вернется в страну после визита в Россию, несмотря на попытки запугивания со стороны Кишинева. По ее словам, ее поездка в РФ выдалась насыщенной и продуктивной.

Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг, — заявила Гуцул.

Политик отметила, что встречи с партнерами в России, Турции и других странах тоже являются частью ее работы. Она подчеркнула важность поддержания контактов с государствами, с которыми у Молдавии налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество.

Глава Гагаузии считает, что центральная власть в Кишиневе «ничего не способна сделать», поэтому всячески мешают тем, кто эффективно работает и показывает результат. В этом нет ничего удивительного, указала чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Гуцул ранее заявила, что пока нет предпосылок для выхода Гагаузии из состава Молдавии. По ее мнению, такой процесс может начаться только в том случае, если страна утратит свою независимость.