Глава ФСБ заявил, что на границе взяли в плен украинского военнослужащего

Один из украинских диверсантов, пытавшихся утром 21 февраля проникнуть за границу России в Ростовской области, задержан. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета Безопасности РФ, добавив, что обстановка на границе стабильная, усилена военная составляющая передаёт телеканал «Россия 24».

По его словам, две диверсионные группы украинских военных вышли на границу с Россией. Они двигались из Луганской области Украины и с территории Мариуполя.

В результате состоявшегося боя (...) наших пограничников при поддержке министерства обороны группы уничтожены... Один из военнослужащих Украины захвачен в плен, — сказал Бортников.

Он добавил, что ФСБ совместно с СК проводит следственные действия по факту попадания снарядов с Украины на территорию России.

Также он рассказал, что к утру 21 февраля из ДНР и ЛНР в Россию въехали 68,5 тысяч гражданского населения. Это проиходит на фоне обострения ситуации в регионе,

Ранее сообщалось, что 21 февраля выпущенный с Укрaины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Роcтовской области, здание было полностью разрушено. Погранпункт находилcя в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.