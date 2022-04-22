Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры из Мариуполя к Пасхе

Между главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. В ходе него европейский политик обратился к российскому лидеру с просьбой открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов. Предложение приурочено к православной Пасхе, отметил Мишель в своём Twitter.

Призыв к президенту Путину: гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов должны быть немедленно открыты, особенно по случаю православной Пасхи, — написал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что позиция Запада остаётся неизменной. Он заявил, что ЕС и дальше будет оказывать поддержку Украине и ее суверенитету, а также выражать «осуждение российской агрессии».

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ доложил, что Мариуполь сейчас находится полностью под контролем Вооружённых сил России, а также ЛНР и ДНР, а иностранные боевики надёжно заблокированы на «Азовстали».