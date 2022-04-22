Глава Евросовета обсудил с Путиным урегулирование ситуации в Закавказье

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и встречу лидеров Армении и Азербайджана 6 апреля, заявил журналистам источник в Евросовете. По его словам, которые приводит РИА Новости, Азербайджан и Армения готовы к дальнейшим шагам по заключению мирного соглашения.

[Глава Евросовета] указал на стремление президента [Азербайджана] Алиева и премьер-министра [Армении] Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами, — сообщил источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор с Баку. По его словам, необходимо в ближайшее время начать конкретные переговоры с Ереваном для заключения мирного договора. Алиев также добавил, что территориальные претензии Армении к Баку не прекращаются, несмотря на завершение войны, однако выразил надежду, что они вскоре закончатся.