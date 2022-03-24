Глава Еврокомиссии сообщила о создании новых партнёрских отношений ЕС и США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новое энергетическое партнёрство Евросоюза и США. Она отметила, что в рамках данных партнёрских отношений Соединённые Штаты предоставят ЕС дополнительные поставки сниженного природного газа (СПГ) взамен российских энергетических ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Завтра вместе с президентом [США Джо] Байденом мы представим новую главу в нашем энергетическом партнёрстве. Речь идёт о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор, — заявила фон дер Ляйен.

В ходе торгов на бирже 24 марта был зафиксирован рост цены на газ в Европе. Она превысила отметку $1400 за 1 тыс. куб. м. Возрастание цены произошло на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что недружественные страны должны будут производить оплату в рублях за поставки углеводородов.

Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.