18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС ускорить поставки оружия на Украину

03:43, 17 апреля 2022
Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС ускорить поставки оружия на Украину Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к странам Евросоюза ускорить поставки оружия на Украину, сообщает газета Bild am Sonntag. Политик отметила, что не проводит разницы «между тяжёлым и лёгким вооружением». Она подчеркнула, что киевское руководство сможет выстоять только с помощью европейского оружия.

Все страны — члены Евросоюза должны быстро доставить оружие на Украину, потому что только тогда Киев может выстоять в своей тяжёлой борьбе, — заявила фон дер Ляйен.

Она также призвала увеличить объёмы поставляемой гуманитарной помощи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео