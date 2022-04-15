Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС ускорить поставки оружия на Украину
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:43, 17 апреля 2022
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к странам Евросоюза ускорить поставки оружия на Украину, сообщает газета Bild am Sonntag. Политик отметила, что не проводит разницы «между тяжёлым и лёгким вооружением». Она подчеркнула, что киевское руководство сможет выстоять только с помощью европейского оружия.
Все страны — члены Евросоюза должны быстро доставить оружие на Украину, потому что только тогда Киев может выстоять в своей тяжёлой борьбе, — заявила фон дер Ляйен.
Она также призвала увеличить объёмы поставляемой гуманитарной помощи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине.
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.