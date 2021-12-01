Глава Еврокомиссии призвала обсудить обязательную вакцинацию в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в ЕС, сообщает РИА Новости. Она отметила, что на настоящий момент не вакцинировано 150 миллионов человек, а это, по её оценкам, «много».

Около 77% взрослых полностью вакцинировано, если взять всё население, то это 66%. Таким образом, треть европейского населения не вакцинирована, а это 150 миллионов человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, но большинство может. Поэтому я думаю, что сейчас уместно провести эту дискуссию, — сказала она.

Она подчеркнула, что можно потенциально подумать над этим вопросом. Для этого, по её мнению, необходима дискуссия и необходим общий подход.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцинация людей старше 60 лет от коронавирусной инфекции становится обязательной. По его словам, в случае отказа ежемесячно будет налагаться штраф в размере €100. Премьер-министр считает, что такое решение означает защиту, а не наказание. Мицотакис также добавил, что с 6 по 12 декабря государство предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества.