Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз, сообщила она в ходе пресс-конференции в Страсбурге. Она также пообещала лидеру украинского государства помочь сократить сроки его заполнения.

Необходимо заполнить опросник, он включает вопросы, необходимые, чтобы сформировать позицию для рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24/7 помогать вам заполнять его. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно за несколько лет, а за несколько недель, если мы будем тесно сотрудничать, — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что она «хорошо знает Украину», поэтому подготовка позиции не заставит себя долго ждать.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Еврокомиссии рассмотреть заявку Украины на вступление в Евросоюз уже к лету. Отмечается также, что данную инициативу поддержала Ирландия.

Зеленский призвал Евросоюз как можно скорее принять решение о членстве его страны в организации спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. Он аргументировал это тем, что нынешняя ситуация лучше всего располагает к решению данного вопроса.