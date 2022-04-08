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Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для вступления в ЕС

21:24, 08 апреля 2022
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для вступления в ЕС Председатель Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (слева) выступает на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз, сообщила она в ходе пресс-конференции в Страсбурге. Она также пообещала лидеру украинского государства помочь сократить сроки его заполнения.

Необходимо заполнить опросник, он включает вопросы, необходимые, чтобы сформировать позицию для рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24/7 помогать вам заполнять его. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно за несколько лет, а за несколько недель, если мы будем тесно сотрудничать, пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что она «хорошо знает Украину», поэтому подготовка позиции не заставит себя долго ждать.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Еврокомиссии рассмотреть заявку Украины на вступление в Евросоюз уже к лету. Отмечается также, что данную инициативу поддержала Ирландия.

Зеленский призвал Евросоюз как можно скорее принять решение о членстве его страны в организации спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. Он аргументировал это тем, что нынешняя ситуация лучше всего располагает к решению данного вопроса.

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