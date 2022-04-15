Глава Еврокомиссии назвала цели новых санкций в отношении России

Евросоюз продолжает рассматривать меры в отношении банковского сектора России. Об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она не исключила, что в перспективе санкции коснутся и российской нефти.

Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идёт об энергетических вопросах, — призналась председатель ЕК.

Она добавила, что в настоящее время Евросоюз разрабатывает умные механизмы, которые в результате позволят на следующем этапе санкций затронуть нефтяной сектор РФ.

Ранее США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России. Продажи энергетических ресурсов РФ на Западе увеличились, несмотря на масштабные санкции в отношении государства. Об этом стало известно изданию Business Insider. По его данным, в настоящее время страна продаёт больше нефти и газа, чем это было до момента обострения отношений с западными странами.