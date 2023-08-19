Глава Евродипломатии назвал Россию экономическим карликом с атомной бомбой

Россия является экономическим карликом, у владельца которой есть атомная бомба, заявил в беседе с испанской газетой El Pais глава Евродипломатии Жозеп Боррель. При этом он считает, что Китай, в отличии РФ, является крупным геополитическим игроком.

Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба, — сказал Боррель.

При этом он подчеркнул, что Китай в отличии от России не является вызовом для безопасности Европы.

Ранее Боррель заявил, что Россия продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их «зависимыми» от этих поставок. По его словам, ЕС в то же время прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки прекрасно понимают, к чему ведет безответственное поведение Евросоюза, санкции которого стали одной из причин приостановки зерновой сделки.