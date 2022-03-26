Глава ЕС заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

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Президент США Джо Байден заявил, что он не призывал сменить власть в России. На соответствующий вопрос журналистов он дал отрицательный ответ, сообщает РИА Новости.

Нет, — сказал хозяин Белого дома. Ответ Байдена стал первым личным пояснением того, что он имел в виду в Варшаве, когда говорил о президенте РФ Владимире Путине, который якобы «не...