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Глава ЕС заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

01:54, 28 марта 2022
Глава ЕС заявил о необходимости продолжения диалога с Россией Фото: Philipp von Ditfurth/dpa
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС считает необходимым продолжить диалог с Россией по ситуации на Украине. Одновременно надо и укреплять собственную оборону, сказал Мишель в интервью французскому телеканалу TF1.

Мишель с критикой высказался о спецоперации России на Украине.

Однако в силу необходимости нужно продолжать вести диалог с [президентом России] Владимиром Путиным, поскольку именно он находится в Кремле, — отметил глава Евросовета.

Параллельно с этим, добавил Шарль Мишель, необходимо «активно укреплять оборону восточного фланга НАТО».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российско-китайский союз, который может возникнуть из-за санкционного давления на РФ, станет причиной мирового дисбаланса. По его мнению, такая ситуация чревата возникновением новых кризисных ситуаций.

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