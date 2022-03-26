Глава ЕС заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС считает необходимым продолжить диалог с Россией по ситуации на Украине. Одновременно надо и укреплять собственную оборону, сказал Мишель в интервью французскому телеканалу TF1.
Мишель с критикой
Однако в силу необходимости нужно продолжать вести диалог с [президентом России] Владимиром Путиным, поскольку именно он находится в Кремле, — отметил глава Евросовета.
Параллельно с этим, добавил Шарль Мишель, необходимо «активно укреплять оборону восточного фланга НАТО».
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российско-китайский союз, который может возникнуть из-за санкционного давления на РФ, станет причиной мирового дисбаланса. По его мнению, такая ситуация чревата возникновением новых кризисных ситуаций.