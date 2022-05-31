Глава энергокомитета бундестага: сложно изъять собственность олигархов Глава комитета бундестага Клаус Эрнст: изъять собственность российских олигархов непросто с точки зрения права

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Если Германия всерьез захочет экспроприировать собственность российских бизнесменов, будет непросто подвести под это законодательную базу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий депутат от «Левых», глава комитета по защита климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

Честно говоря, я не знаю, на какой правовой основе они хотят это сделать. На мой взгляд, экспроприация — это очень сложный законодательный акт, — заявил Эрнст в ответ на просьбу NEWS.ru прокомментировать инициативу Брюсселя и Берлина.

Ранее Еврокомиссия предложила конфисковать активы ЦБ РФ. Кроме того, прозвучали предложения сделать то же самое с активами российских бизнесменов. Средства собираются направить «на восстановление Украины». Министр по делам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек со своей стороны заявил, что готов «рассмотреть идею с политической точки зрения». Однако он признал, что не знает пока, как она «соотносится с принципами правового государства».

Полное интервью с главой комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ читайте на сайте NEWS.ru.