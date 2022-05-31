Глава энергокомитета бундестага: «Северный поток — 2» — разумный проект Глава комитета бундестага Эрнст: дебаты вокруг «Северного потока — 2» в Германии полностью заидеологизированы

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Немецкий депутат от «Левых», глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст считает дискуссии вокруг «Северного потока — 2» в Германии «полностью заидеологизированными». Об этом политик рассказал в беседе с NEWS.ru.

Я считаю эти дебаты вокруг «Северного потока — 2» полностью заидеологизированными. Мы ведь и так берём российский газ, а газу всё равно, по какой трубе ему течь. В ситуации, когда немцы нуждаются в газе, а русские его поставляют, Германия должна действовать прагматично и в соответствии с потребностями момента покупать его по приемлемым ценам, — заявил Эрнст.

Напомним, после февраля 2022 года правительство ФРГ приостановило сертификацию «Северного потока — 2». По просьбе немецкого канцлера Олафа Шольца, Минэкономики страны отозвало свой доклад с анализом энергобезопасности проекта.

Эрнст напомнил, что газоснабжение по «Северному потоку» идет хорошо.

Когда другие трубопроводы не функционируют, я выступаю за то, чтобы покупать российский газ до тех пор, пока он нам нужен. Но в Германии мы наблюдаем идеологизацию разумного проекта, — заключил немецкий депутат.

Полностью интервью с главой комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ будет опубликовано на сайте NEWS.ru в 09.00.