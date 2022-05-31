Глава энергокомитета бундестага: санкции больше бьют по немцам, чем по РФ

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Санкции в отношении РФ в энергетической сфере больше бьют по немецким гражданам, чем по России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат от «Левых», глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

Если уж на то пошло, бойкот российской нефти только сыграет на руку России, поскольку приведёт к новому скачку цен на энергоносители. Об этом говорят и эксперты в моем комитете. Ставить под угрозу собственное энергоснабжение — это чистой воды акционизм. Такая политика абсурдна, иррациональна и контрпродуктивна. Рост цен на электроэнергию несомненно угрожает промышленному развитию Германии и Европы, — заявил Эрнст.

Напомним, в эти дни главы стран ЕС обсуждают нефтяное эмбарго против РФ. Этому противится Венгрия, не имеющая выхода к морю и получающая нефть по трубопроводу «Дружба». Под неё заточен и нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт. От работы предприятия зависит энергоснабжение земли Бранденбург и Берлина. Ежегодно НПЗ неподалёку от польской границы принимает 12 млн тонн российской нефти с высоким содержанием серы. Завод поставляет почти весь авиакеросин для международного аэропорта Берлин-Бранденбург и бензин для местных автозаправок. Тепло обогревает зимой около 80% домов в Шведте. На самом заводе работают 1200 человек, примерно столько же — в местных компаниях-партнёрах.

На нефтеперерабатывающем заводе в Шведте прямо сейчас трудно найти замену российской нефти. По техническим параметрам этот НПЗ заточен именно под российскую нефть, — подтвердил Эрнст.

Полностью интервью с главой комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ будет опубликовано на сайте NEWS.ru в 09.00.