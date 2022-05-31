Глава энергокомитета бундестага: Оплата за газ в рублях возможна Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст: компании ФРГ и "Газпром" должны найти приемлемую схему оплаты за российский газ

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Немецким компаниям и «Газпрому» нужно найти взаимоприемлемое решение, которое позволит продолжать сделки по поставкам российского газа. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

Пока мы оплачиваем поставки энергии из РФ — неважно, нефть это или газ, они и дальше будут к нам поступать. Если мы перестаем платить — Россия перестает поставлять. Это бизнес. С точки зрения Германии мы должны исходить из собственных интересов. Нам нужно найти позитивное решение, которое позволит проводить безналичный расчет, обеспечивающий поставки от одной стороны к другой, — заявил Эрнст.

Как известно, страны ЕС разделились по поводу того, считать ли плату за российский газ в рублях нарушением санкций против РФ. Последней компанией, отказавшейся вести расчеты с Москвой по новой схеме, стала голландская GasTerra. Ранее «Газпром» по той же причине приостановил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию. Однако многие концерны, в том числе в немецкие, объявили, что будут продолжать сотрудничество с «Газпромом», хотя и не раскрывают новых условий, на которых проводятся сделки.

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