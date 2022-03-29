Глава Emirates Тим Кларк: компания продолжит осуществлять полёты в Россию
Никита Чайка
Никита Чайка
13:39, 29 марта 2022
Фото: emirates.com
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Авиакомпания Emirates продолжить осуществлять полёты на территорию России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента компании Тима Кларка. Он отметил, что компания не занимает какую-либо политическую позицию и пытается помочь, а также облегчить процесс перелётов.
Пока государство, наш владелец, требует от нас летать туда, мы будем продолжать это делать, — заявил Кларк.
Кларк добавил, что Emirates перевозит гуманитарные грузы, а пассажирами на борту самолётов являются представители неправительственных организаций, которые посещают Россию и совершают вылеты из неё.
У нас есть дипломатическое сообщество, въезжающее на территорию России и из неё, — сказал Кларк.
Ранее стало известно, что авиакомпания SriLankan Airlines с 28 марта приостановила рейсы по маршруту Москва — Коломбо. Это решение принято из-за возможных проблем со страховкой ввиду антироссийских санкций со стороны западных стран. Авиакомпания выразила сожаление в связи с любыми неудобствами, причинёнными клиентам, сообщается на сайте перевозчика.
С начала проведения российской военной операции на Украине страны ЕС, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них — закрытие воздушного пространства и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолётов.