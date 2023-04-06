Глава ЕК рассказала, когда Си Цзиньпин позвонит Зеленскому Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому, когда настанет подходящий момент

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда для этого наступят подходящие время и условия, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что китайский лидер подтвердил свою готовность поговорить с украинским политиком, передает AFP.

Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить с Зеленским, когда будут подходящие условия и время, — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине.

Она подчеркнула, что воспринимает эту готовность председателя КНР как положительный сигнал. В настоящее время глава ЕК находится в Китае вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О том, что Си Цзиньпин планирует переговорить с Зеленским, сообщали иностранные СМИ на фоне визита председателя КНР в Россию, который состоялся 20–21 марта. Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков в свою очередь усомнился в том, что такой разговор будет иметь значение в контексте разрешения украинского кризиса.

Ранее постоянный представитель Китая при ЕС Фу Цун заявил, что потенциальная возможность проведения встречи лидеров КНР и Украины существует. Другими подробностями он делиться не стал.