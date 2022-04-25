Глава ЕК призвала Индию и страны Азии поддержать антироссийские санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе форума Raisina Dialogue призвала Индию и страны Азии поддержать введённые в отношении России санкции. По её словам, происходящее на Украине повлияет на будущее не только Европы, но и государств Индо-Тихоокеанского региона, а ограничения на экономику России приведут к деэскалации, передаёт ABP Live.

Мы разработали санкции таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени <...>. И мы призываем Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать эти меры во имя длительного мира, — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ситуация на Украине окажет влияние на страны Индо-Тихоокеанского региона. Политик отметила, что они уже столкнулись с подорожанием зерна, удобрений и энергоносителей.

Развитие экономических отношений между Индией и ЕС она назвала «приоритетом будущих лет» для Европы, поскольку обе стороны уважают правила честной торговли и конкуренции.

Фон дер Ляйен также напомнила о партнёрстве России с Китаем и призвала страны региона воздержаться от взаимодействия с Пекином. Она попросила запретить инвестиции КНР в значимые объекты транспортной, промышленной и технологической инфраструктуры и посоветовала расширять взаимную торговлю с Европой.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз намерен возобновить приостановленные в 2013 году торговые отношения с Индией, чтобы ослабить её зависимость от России. Кроме того, в ЕС планируют принять Индию в состав Совета по технологиям, который будет создан для защиты данных пользователей и развития цифровизации.